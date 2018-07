3 CONDIVISI Condividi Tweet

Sgarbi attacca Clooney e la produzione di Catch 22. Il critico d’arte, sindaco di Sutri, cittadina in provincia di Viterbo, ha accolto in paese Paramount TV e Anonymous Content. Le società stanno realizzando in Italia la miniserie tv ispirata all’omonimo romanzo di Joseph Heller. Lasciato il set del viterbese, il sindaco è stato molto critico rispetto a ciò che ha ritrovato. “L’iniziale nostra soddisfazione per la promozione della città – ha dichiarato Sgarbi – si è però mutata in disappunto per gli effetti negativi determinati dalla insufficiente garanzia per la tutela della città e dei cittadini”.

Sgarbi attacca Clooney: “Niente tutela per Sutri”

“In attesa degli effetti benefici, si è registrata, a fronte di un modesto contributo al Comune di appena cinquemila euro, una manomissione del paese talvolta impertinente, talvolta prepotente”, ha precisato Sgarbi. “Lo strato di terra collocato per ricoprire i selciati e restituire l’aspetto originario di terra battuta è stato rimosso lentamente, senza particolare cura, facendo sollevare polveri fastidiose, costringendo così i cittadini a ripulire. Credo che un uomo che ama l’Italia come George Clooney avrebbe dovuto mostrare maggior cura e delicatezza”.

George Clooney, Viterbo indigesta

Clooney si trova da settimane in Italia (dov’è rimasto anche ferito in un incidente stradale in Sardegna) per girare Catch 22. Scritto da Luke Davies e David Michôd, il progetto racconta la storia del bombardiere Yossarian (Christopher Abbott), un militare dell’aeronautica americana durante la Seconda guerra mondiale. Preciso e infallibile, l’esercito gli assegna continuamente nuove missioni ma lui vorrebbe soltanto tornare a casa. Chiede così di essere esonerato per motivi psichiatrici rischiando però di essere punito dal comma 22, una regola secondo la quale l’ansia per la propria incolumità durante situazioni di pericolo è una reazione normale di chi possiede una mente razionale. Nel cast, oltre a Clooney e Abbott, ci sono anche Hugh Laurie, Kyle Chandler e Daniel David Stewart.