Sono intriganti e curiose le parole di Vittorio Sgarbi su Salvini e Isoardi. Le chiacchiere sul leader della Lega e la conduttrice si sono fatte sempre più infuocate con il passare dei giorni. Lei ha tradito lui, lui ha smentito tutto. Il critico d’arte e opinionista tv non si è fatto scappare l’occasione per entrare a gamba tesa sulla questione.

Più che di un tradimento potrebbe trattarsi di una vendetta. Un piano congegnato dalla presentatrice di Tempo e Denaro (da settembre Buono a sapersi) per far ingelosire il segretario del Carroccio.

La verità su Elisa Isoardi e Matteo Salvini è stata sviscerata da più parti. Sgarbi offre un punto di vista differente. “Cornuto? All’apparenza, almeno”, scrive Vittorio. “Ma ci dobbiamo credere? Intanto, propriamente in caso d’esame, o di incidente probatorio, dobbiamo dire che ci sono corna e corna: le corna al Nord sono un’altra cosa delle corna al Sud”.

“Essere cornuti in Padania è diverso da essere cornuti in Sicilia, e già questa rappresenta un’attenuante. Quanto al Centro, anche qui la prospettiva cambia in considerazione della latitudine: essere cornuti a Zagarolo è diverso da essere cornuti a Orgosolo. Alla situazione di disagio si risponde in modo diverso. Ma il comandante in capo della Lega Nord non può tradire le sue origini, la sua fede e il suo credo, che si fondano sulla superiorità antropologica e civile del Nord rispetto al Sud, per comportarsi come un cornuto primario di Corleone”.

Sgarbi su Salvini e Isoardi: le sue parole

“Ed è proprio qui la sostanza: se si è superiori bisogna anche fare i superiori, apparire tali, non si può cedere all’ira, a gesti inconsulti e neanche manifestare insofferenza. Le corna al Nord vanno portate con dignità e consapevolezza”. “È così ingenua la Elisa?”, si chiede Sgarbi. “Così distratta da non poter amoreggiare in segreto? La sua mi è sembrata, invece, una dichiarazione di guerra, una vera e propria sceneggiatura concepita nel dettaglio”.

La spiegazione del critico: Sgarbi su Salvini e Isoardi è chiaro

“Perché tanta crudeltà? Ma senza dubbio perché, come mi dicono i miei informatori, l’incontro con la marocchina Ahlam El Brinis in una discoteca veneta il 7 giugno aveva avuto un seguito privato anche se probabilmente non compiuto. La Isoardi, come ogni donna, ha pensato il peggio, non limitando l’interesse di Matteo a una forma di pura ammirazione e ha coltivato il legittimo sospetto. Poi, nel dubbio, si è vendicata. Che Salvini l’abbia fatto o non l’abbia fatto, la lezione c’è stata. E, avendola compresa, lui, con una straordinaria testimonianza di signorilità e autocontrollo, ha avuto il coraggio di non incazzarsi e di rinnovare a Elisa il suo amore”.

“Nella interpretazione corrente si potrà dire che Matteo ha perdonato Elisa per la forza dell’amore”, ha concluso. “In quella più probabile, che ha capito la lezione e che nel suo futuro ci saranno meno marocchine, come dovrebbe suggerirgli anche la fede leghista. Ma l’uomo è debole. E lo fu anche il buon Matteo”.