Sembra che il tempo per lei si sia fermato e il suo account Instagram ne è testimone. Sharon Stone oggi, a quasi sessant’anni, appare più in forma che mai. Sui social impazzano sue foto di red carpet e shooting fotografici dove la protagonista di Basic Instinct mostra un corpo sodo e asciutto. In particolar modo, famosa è una delle sue ultime foto messe in rete dove si mostra fasciata in un bikini mozzafiato. Nulla da invidiare alle ventenni di oggi.

Sharon Stone oggi: forme esplosive per l’attrice Hollywoodiana

Sul suo account Instagram Sharon Stone è solita postare foto di vita quotidiana. La semplicità di questa donna è davvero disarmante. Ma quale sarà il segreto della sua bellezza? A quanto sembra, l’attrice ne ha più di uno. In primis, la Stone tiene molto a curare la sua alimentazione e pare segua una dieta anti età. Quest’ultima è povera di grassi e ricca di proteine, frutta e verdura.

Non solo alimentazione sana e corretta ma anche intense sessioni d’allenamento. Pare, infatti, che l’attrice svolga gli stessi esercizi dell’amica Madonna e i risultati si vedono tutti. La bionda atomica, comunque, sembra essere molto sicura della sua bellezza. Sharon Stone appare senza make up e senza filtri nelle immagini postate in rete più spesso di quanto si pensi. Segno di accettazione del tempo che passa e di equilibrio interiore che non può essere smontato dalle critiche esterne.

Non solo dieta e gym: trattamenti ad hoc per il viso della Stone

Tra i segreti di bellezza della Stone ci sono anche trattamenti ad hoc per il viso e per la pelle di tutto il corpo. Maschere settimanali, crema idratante due volte al giorno, lozioni nutrienti e struccanti delicati sono solo alcuni degli escamotage di cui l’attrice si serve per mantenersi bella e dall’aspetto giovane. Il must? Idratazione continua, non solo fuori ma anche da dentro, quindi acqua, frullati e tisane detox a volontà.

Summer attitude. (📷: @pricearana) Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) in data: 5 Lug 2017 alle ore 13:57 PDT