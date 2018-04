61 CONDIVISI Condividi Tweet

Il silenzio di Carlotta Mantovan è il dono più prezioso dopo la morte di Fabrizio Frizzi. La vedova del conduttore, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso, ha scelto la via della riservatezza per elaborare il lutto. Nessuna apparizione né interviste rilasciate, zero dichiarazioni altisonanti. A dimostrazione di avere una forza e una determinazione davvero uniche. Proprio mentre del presentatore ne parlano tutti, forse in troppi. Carlotta, con una scelta saggia che appare coraggiosa ma è semplicemente normale, ha voluto mettere al riparo la sua famiglia dal circo mediatico.

Il silenzio di Carlotta Mantovan su Instagram

Proprio nei giorni scorsi, è stata Rita Dalla Chiesa, prima moglie di Frizzi, a finire nel tritacarne pubblico. La conduttrice è stata attaccata sui social perché accusata di essere stata eccessivamente protagonista in questo momento di dolore e di aver mancato di rispetto proprio a Mantovan. “Io e Carlotta Mantovan siamo come sorelle, unite dall’amore per Fabrizio”, ha detto a sua discolpa Dalla Chiesa. Invece Carlotta ha tenuto un altro profilo.

Carlotta Mantovan: la figlia Stella è la sua ancora

Il suo ultimo scatto postato su Instagram risale allo scorso 20 marzo. I suoi capelli si confondono con quelli della figlia Stella in uno dei loro momenti d’amore: #inostrigiochi uno degli hashtag scritti. Nel giorno dei funerali di Fabrizio, ha voluto soltanto aggiungere una semplice frase che da sola esprimeva tutto il dolore e l’affetto per suo marito: “Grazie per tutto l’amore che ci hai dato”. Anche se lui non c’è più, il silenzio di Carlotta Mantovan non la lascia sola. È circondata dall’affetto di amiche e colleghe come Rita Dalla Chiesa e Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti. Oggi, a 35 anni, è mamma di Stella, nata nel 2013. Si tufferà nei suoi occhi, nel lavoro e nella sua passione per i cavalli per dimenticare.