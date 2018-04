5 CONDIVISI Condividi Tweet

La recente intervista di Silvia Provvedi a Mattino 5 lascia un po’ perplessi: il matrimonio con Corona ci sarà o no? Al momento la cantante de Le Donatella smentisce tutto, anche se risale a poco tempo fa lo scoop di nozze imminenti. La notizia è stata riportata dal settimanale In Famiglia, ma la ragazza ha chiarito alla prima occasione.

Silvia Provvedi a Mattino 5: “Ho detto momentaneamente no al matrimonio”

Fabrizio Corona si sposa con Silvia Provvedi? A quanto pare no. Secondo quanto riportato dal settimanale In Famiglia, la ragazza avrebbe accettato con entusiasmo di convolare a nozze col suo uomo. La notizia, però, non sembra essere esatta dato che la cantante ha smentito tutto durante la sua ultima apparizione a Mattino 5.

A intavolare la discussione è Federica Panicucci dicendole di aver saputo della proposta. Silvia non perde tempo e ironicamente dichiara: “Anche a me l’hanno detto e dicono anche che avrei risposto di sì. Però io non ho risposto di sì. Ho detto ‘momentaneamente no’. Io lo adoro, lo amo, ma il matrimonio è una cosa importante e lo sto facendo un po’ aspettare”. Insomma, quello di Silvia non è un no definitivo in quanto la ragazza preferisce attendere che tutto torni alla normalità e che Fabrizio riprenda pienamente il controllo della sua vita.

La vita di Corona dopo il carcere

La Provvedi si lascia andare a racconti sulla nuova vita di Corona dopo il carcere che, al momento, pare non se la passi molto bene: “Fabrizio sta soffrendo molto non potendo lavorare e ha presentato l’istanza per poter riprendere in mano la sua vita. […] Ha un cumulo di stress assurdo, ha avuto un attacco di panico molto forte che l’ha costretto ad andare in ospedale. In quei momenti si sente morire: mi ha detto più volte ‘muoio Silvia’. Ne soffriva anche prima che lo arrestassero“.