Ancora deve andare in onda e la prossima puntata dello show di Fabio Fazio fa già discutere. Sì, perché le ultime indiscrezioni parlano di Silvio Berlusconi a Che Tempo Che Fa, ospite del prossimo episodio del 26 novembre. Il leader di Forza Italia non vuole saperne di andare in pensione, anzi, è più carico che mai per scendere di nuovo in campo alle prossime elezioni previste per gli inizi del 2018.

Silvio Berlusconi a Che Tempo Che Fa: comincia la propaganda elettorale delle prossime elezioni

Quella di Berlusconi da Fazio sarà un’ennesima comparsa televisiva dell’ex Premier. Il Cavaliere, infatti, è stato recentemente ospitato anche da Maurizio Costanzo e Bruno Vespa. Da quest’ultimo ha dichiarato che, seppur resterà valida la legge Severino che gli impedisce di candidarsi, lui farà comunque la sua parte per sostenere la sua squadra. Il supporto comincia, infatti, proprio dalla pagina Facebook Silvio Berlusconi dove si legge in bella vista lo slogan ‘ancora in campo per l’Italia‘.

Anche se non potrà essere protagonista diretto delle prossime elezioni, quindi, Berlusconi sarà comunque al timone del partito e la sua presenza si sentirà forte e chiara. L’ex Presidente del Consiglio ha molta esperienza in fatto di propaganda politica ed è per questo che lo vedremo spesso in tv, a dimostrazione del fatto che le apparizioni sul piccolo schermo sono ancora una valida carta da giocare in certi casi. Il prossimo ad ospitarlo, quindi, sarà il salotto della domenica sera di Rai 1.

Critiche a Fazio e ascolti in calo per il suo programma

Nonostante Fabio Fazio sia uno storico oppositore del partito berlusconiano, intervisterà il suo leader nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa. Di sicuro non mancheranno le frecciatine da parte dell’ex Premier verso il conduttore per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto dalle cifre astronomiche. Argomento delicato quello dei palinsesti Rai 2017-2018 che, ancora oggi, porta con sé gravi strascichi per il contenitore di Rai 1. Non è bastato passare dal terzo al primo canale, la creatura di Fazio ha subito un forte calo d’ascolti nelle ultime settimane ed è probabile che la presenza del Cavaliere risollevi, almeno un po’, le sorti del programma.