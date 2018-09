0 CONDIVISI Condividi Tweet

La tragedia di Loris Del Santo, morto suicida, ha sconvolto non poche persone. Silvio Sardi scrive una lettera a Lory Del Santo e al figlio Devin: l’apprensione dell’ex marito della showgirl e padre del figlio della coppia è tanta, soprattutto in queste ore.

Silvio Sardi scrive una lettera a Lory Del Santo: “Spero che Devin non fosse presente in quel momento”

Questo è quando scritto nella lettera di Sardi inviata a Pomeriggio Cinque: “Sono rimasto senza parole per questa ennesima tragedia che ha colpito Lory e seriamente preoccupato per come possa stare Devin, che spero non sia stato presente in quel momento. Questo lo dico, con ragion veduta, perché so cosa vuol dire assistere in diretta a una tragedia simile, visto che quel maledetto giorno di 27 anni fa, nel quale perse la vita il piccolo Connor, ero presente essendo successo nel mio appartamento a Manhattan. È impossibile dimenticare“. Connor è il figlio che la Del Santo ebbe con Eric Clapton e che morì cadendo da un balcone alla tenera età di 5 anni.

Lory Del Santo va al GF Vip e l’ex marito della donna commenta anche questo: “Non entro nel merito della scelta di Lory di fare o non fare il Gf Vip, perché ognuno di noi davanti alle grandi tragedie della vita reagisce in modo diverso. Posso solo fare le più sentite condoglianze a Lory e a Devin che non so come stia, perché è diversi anni che non ci sentiamo, ma mi auguro che sia forte e che reagisca nel migliore dei modi di fronte a questa tragedia con la quale dovrà convivere per il resto della sua vita“.

Lory Del Santo al GF Vip: le critiche della rete

Il Grande Fratello Vip non è arrivato nemmeno alla seconda puntata che già suscita polemiche. Prima lo scivolone di Ivan Cattaneola frase di Ivan Cattaneo riguardo la violenza sulle donne, poi i problemi del passato di Jane Alexander con l’alcol ed ora la questione di Lory Del Santo. La showgirl avrebbe deciso di non presenziare ai funerali del figlio Loris per paura di perdere il suo posto all’interno della casa più spiata d’Italia. E il web insorge spietato.