Simona Izzo al Grande Fratello Vip ha mostrato, negli ultimi giorni, un lato di sé che in pochi conoscevano. Donna bella, forte e dinamica, nessuno si sarebbe aspettato il suo crollo davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Nulla che abbia richiamato l’attenzione, o almeno, quella degli inquilini. Simona è scoppiata in un pianto durante il quale ha deciso di parlare del suo papà, ormai scomparso. La regista ha sperato che ad ascoltarla ci fosse almeno lui, suo marito Ricky Tognazzi.

Simona Izzo al Grande Fratello Vip: “La notte del funerale di mio padre non ce l’ho fatta”

Quando i ritmi caotici della vita si fermano, sei costretto a riflettere e a ricordare. È quello che è successo alla Izzo. Mentre l’amica Serena Grandi esce dal Grande Fratello Vip tornando alla solita routine, Simona si ferma a ripensare al papà andato via: “Mio padre la notte del funerale, sapevo che le mie sorelle andavano a vestirlo. Io non sono andata, non ce l’ho fatta. Ho sognato di quando da bambina lui mi diceva che la sua mano non sarebbe stata sempre tesa, che a un certo punto si sarebbe fermata, come si è fermata. E che però io dovevo trovare un’altra mano e sostituire la sua. E che avrei avuto altre persone a cui serviva la mia mano: i nipoti, i figli. Per cui ho lasciato la sua mano e ho preso quella di tutti gli altri. Però ogni tanto mi servirebbe la sua mano”.

La regista continua il suo monologo ad alta voce, seduta al bancone di Tristopoli: “Volevo star qua a fare una chiacchierata come tutte le mattine con qualcuno che m’ascoltasse. Magari non c’è manco nessuno. Non sono matta. Io parlo con qualcuno che mi sta ascoltando. Spero che almeno tu, amore, sia in ascolto”.

Ricky Tognazzi va a trovare sua moglie

Qualcuno le parole della Izzo le ha ascoltate e, proprio come lei si augurava, quel qualcuno era suo marito Ricky Tognazzi. L’attore, per tirarle su il morale, ha deciso di andarla a trovare e di urlare il suo nome con un megafono proprio fuori dalla casa. L’emozione è salita alle stelle e quando i due si sono incontrati si sono abbandonati ad un bacio appassionato. Lui gli ha anche lasciato una dedica romantica scritta su un palloncino a forma di cuore: “Ti sposerei mille volte su mille altari“.