449 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre ad Hollywood è diventata molto famosa la lista dei 10 attori più ‘sporchi‘, in Italia, in questi giorni, si parla molto del perché Simona Izzo non si fa la doccia da una settimana nella casa del GF: c’entra qualcosa l’igiene personale, come nel caso dei protagonisti del cinema americano?

Il motivo per cui Simona Izzo non si fa la doccia

Gli spettatori del reality, lo stesso che ha ispirato Matteo Garrone per il suo splendido film ambientato tra Napoli e Cinecittà, si sono accorti di questo particolare durante le dirette dalla casa. Come loro, anche gli altri concorrenti hanno cominciato a fare domande e indagare sulla causa del comportamento.

Il ‘momento doccia’ rappresenta anche una delle prime prove del programma, e di questa seconda edizione VIP sappiamo che Cecilia Rodriguez è stata la prima a cimentarvisi (con notevoli apprezzamenti da parte della rete). Il punto sembra essere proprio questo per la regista: a differenza degli altri concorrenti, lei ha un forte senso del pudore e della privacy che le impedisce di spogliarsi e lavarsi integralmente.

Insomma, il motivo per cui Simona Izzo non si fa la doccia di fronte alle telecamere è perché non ha intenzione di mettersi in costume e mettere il suo corpo sotto gli occhi di tutti, ma di lavarsi a pezzi. Una volta scoperto l’arcano, per rimediare a questo suo ‘blocco’ i concorrenti hanno anche proposto di farle da scudo umano per coprirla dalle telecamere.

I rimedi proposti dagli altri abitanti della casa

La redazione del GF Vip, invece, le ha consigliato di utilizzare una vestaglia invece del costume. Per ora, però, la regista è più decisa che mai a non scendere dalla sua posizione: d’altra parte, lei vuole essere ‘la mamma’ del GV Vip, quella che dispensa consigli e protegge tutti, non ci tiene ad esporsi a questi livelli.