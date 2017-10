70 CONDIVISI Condividi Tweet

Simona Izzo rivela i criptogay del GF Vip e provoca panico negli studi di Domenica Live. L’attrice romana, ex concorrente del reality di Canale 5, si è lasciata andare a delle rivelazioni scioccanti ai microfoni di Barbara D’Urso.

La regista, dopo la rissa con Marco Predolin della settimana precedente, è tornata ad essere un fiume in piena. Proprio l’ex conduttore l’ha prima criticata e poi è accorso in suo aiuto.

Subito dopo l’inizio della puntata e del talk dedicato al programma, Izzo ha avuto un lieve malore. A misurarle i battiti, lo stesso Predolin che in passato l’aveva presa in giro proprio per un altro svenimento accusato in tv. “Questa volta ce li ha davvero accelerati”, ha confermato lo scorrettissimo anti-eroe del Grande Fratello 2017.

Quando si è ripresa, Simona ha cercato di smorzare i toni e, facendolo, si è lasciata andare a delle affermazioni molto forti. La regista, in una discussione sull’omofobia con il solito Predolin, ha dichiarato che nella Casa ci sarebbe qualcuno che non vuole ammettere la propria omosessualità. “Jeremias Rodriguez è un criptogay, anzi è fluido”, ha detto. Una rivelazione shock che ha incuriosito l’attenzione del pubblico e che ha scatenato il toto nomi tra il parterre in studio da Barbara D’Urso. “Vogliamo i nomi: facciamo l’elenco di chi è in casa”, hanno subito chiesto Gianluca Impastato e Predolin.

Izzo ha avuto subito il fratello di Belen nel mirino: “Esiste una generazione fluida oggi che ama un po’ così, e secondo me Jeremias è fluido, è stata sua sorella che ha detto che c’era un fidanzato”. D’Urso ha poi sottolineato quanto fossero dure queste sue affermazioni e Simona ha ribattuto così: “Mi prendo tutte le responsabilità di ciò che dico. Io amo i gay e in questa società ci deve essere gente che fa più spesso outing. Io sono per le unioni civili. Abbiamo un uomo come Malgioglio lì dentro, che vabbè un uomo si fa per dire, è mia sorella. Invece Raffaello Tonon non è cripto. Punto”. Il video è disponibile a questo link.