Musa che ispirò Dalì, la sua fama è sembre stata oggetto di polemiche e dubbi: a riaccendere l’ormai celebre questione sono le dichiarazioni di Simona Izzo su Amanda Lear. Come cantava Er Piotta negli anni ’90, “Ma Amanda Lear è una femmina o un maschio?“.

La dichiarazione di Simona Izzo su Amanda Lear durante una diretta del GF

In molti se lo sono chiesto, altri sono pronti a giurare che sia solo un gran polverone inutile, dato che conoscono la diva da tutta una vita e possono assicurare che non ha mai cambiato la sua sessualità. Eppure, sorprendentemente, l’argomento di discussione è tornato ad animare le conversazioni degli inquilini della casa.

Nonostante una policy abbastanza attenta riguardo il linguaggio e i toni dei partecipanti verso temi delicati come l’identità sessuale (da poco Giuia De Lellis è stata ripresa perché ha affermato che da coppie gay nascono necessario figli gay), è venuta fuori una dichiarazione di Simona Izzo su Amanda Lear che è andata dritta al punto: qual è la verità sull’attrice e presentatrica?

Sul piccolo schermo si è sentito la regista dire: “Era bellissima, di una bellezza mozzafiato. Ovviamente era un uomo prima, era una transgender, ha fatto un intervento. Certo, era trans“. Appena pronunciate queste parole, la redazione del programma ha immediatamente provveduto a spegnere le telecamere e mandare la pubblicità.

Mediaset decide di distogliere immediamente le telecamere

Dopo il suo momento di pudore e riservatezza di fronte al problema di spogliarsi davanti agli spettatori, che come conseguenza ha avuto il fatto che la Izzo non si fa la doccia da tre settimane, la regista si è lasciata andare ad una confessione o impressione personale. Fatto sta, che la sua insinuazione sta già facendo il giro della rete, e Mediaset dovrà capire come arginare le polemiche. E tu che ne pensi?