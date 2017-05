1 CONDIVISI Condividi Tweet

All’inizio tutti temevano il peggio per la presenza di Stefano De Martino in studio, invece pare che ci sia tensione tra Simona Ventura e Belen Selfie: le due presentatrici, entrambe particolarmente famose e sulla cresta dell’onda (specialmente delle pagine rosa), sembrano essere in conflitto per questioni di ‘potere’.

Tensione tra Simona Ventura e Belen: ecco cosa si nasconde dietro la loro apparente cordialità

Un avvenimento che preoccupa sia i fan che lo staff Mediaset, il quale aveva puntato su questa coppia esplosiva e sul fatto che SuperSimo fosse stata, in un certo qual modo, la talent scout della showgirl argentina, e che quindi i loro rapporti fossero assolutamente idilliaci.

In realtà, però, secondo la soffiata di Novella 2000, sono venuti fuori alcuni retroscena dello show di Canale 5 che smentiscono questa cordialità: “Voci che arrivano dai corridoi degli studi dove vengono registrate le puntate riportano con sempre maggiore insistenza di continue tensioni tra le due primedonne“.

Il segnale che ha fatto nascere il sospetto che ci sia conflitto

Il segnale di queste tensioni tra Simona Ventura e Belen sarebbe un certo malumore mostrato dall’ex di De Martino durante le registrazioni dello show di Canale 5: “Solo di recente si è parlato di un momento difficile vissuto nei camerini da Belen – si legge sulla rivista – costretta a collaborare con il suo ex marito Stefano De Martino del quale sarebbe ancora gelosa.

Ma il malessere della bella argentina dipenderebbe anche dai rapporti, dicono, non troppo distesi con la padrona di casa“.

Due regine del mondo dello spettacolo a confronto

Quindi qualche irrequietezza per la presenza dell’ex marito c’è, nonostante quel bel momento in cui Stefano De Martino parla di Santiago . Inoltre, viene fuori un altro dettaglio non trascurabile della vicenda: forse non è stata la Ventura a coinvolgere Belen nel programma.

La scelta, infatti, potrebbe essere stata imposta: “Non è stato casuale che qualcuno abbia ipotizzato che la presenza di Belen nel cast non fosse in cima alla lista dei desideri di SuperSimo. Eppure, visto che Selfie è andato più che bene fin dalla prima edizione, Simona poteva scegliere con l’autorevolezza che l’ha resa famosa.

L’indiscrezione su Simona Ventura e Belen

Secondo un’altra· indiscrezione messa subito a tacere dagli addetti ai lavori pare che Belen sia stata voluta a Selfie nientemeno che da Maria De Filippi che produce lo show. È vero che Simona ha lanciato Belen con l’Isola dei famosi, ma è altrettanto vero che dopo quel periodo di o vicinanza, professionale soprattutto, tra le due siano stati vari momenti di amicizia alternati a tensione”.