Simona Ventura contro Mara Venier: è ancora scontro aperto? È passato molto tempo da quando le due conduttrici hanno cominciato a non parlarsi e pare non ci sia margine di riavvicinamento, soprattutto adesso che SuperSimo ha concluso la sua relazione con Gerò Carraro.

Simona Ventura contro Mara Venier: tornano i dissapori in tv

La Ventura e Gerò Carraro si sono detti addio dopo ben 7 anni di relazione e una figlia adottata insieme. Ecco cosa ha raccontato a Oggi la conduttrice: “La visione della vita è differente. Quando una donna arriva così vicino a perdere un figlio (l’aggressione a Niccolò lo scorso luglio, ndr), inevitabilmente cambia. Non in peggio, e non in meglio, ma cambia. Ora è come se volessi avere uno sguardo ancora più concentrato sui miei figli. Senza sentirmi in colpa, senza sentirmi dilaniata perché magari sottraggo del tempo a un rapporto che giustamente merita attenzione e dedizione“.

Gerò è figlio di Nicola, attuale compagno di Mara Venier. Si sa che tra le due ormai son anni che non scorre buon sangue. Quando Simona è stata ospite di Piero Chiambretti a CR4 per raccontare della fine della sua relazione, le è stato chiesto ironicamente quanto fosse felice l’ex suocera di questa rottura: “Non so chi sia, non lo voglio sapere“, risponde lei. La presentatrice poi continua: “Non voglio sapere perché io le voglio davvero bene“.

I motivi della lite tra Ventura e Venier

Le due conduttrici hanno cominciato a non andare d’accordo quando si sono trovate imparentate grazie ai loro rispettivi compagni. Da allora ci sono state numerose frecciatine via social, tra cui alcune di Simona che parlava di Mara come ‘invidiosa del suo lavoro’. Tali dichiarazioni sono state smentite con le parole e con i fatti dalla Venier che oggi sarà sostituita da Alba Parietti come opinionista a L’Isola dei Famosi per i suoi numerosi impegni lavorativi in casa Rai da quanto è torna a Domenica In.