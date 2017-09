1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira, ma la ‘nuvola di Fantozzi’ ( di cui ricordiamo malinconicamente il suo interprete scomparso) sulle coppie dello showbusiness ancora non si è diradata: dopo il temporale estivo che ha colpito la coppia D’Alessio Tatangelo, si vocifera che anche Simona Ventura e Gerò Carraro siano in un momento di crisi.

Per la prima volta si parla di crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro: qualcosa si starebbe incrinando tra i due

A dare voce a questo sospetto è il settimanale Chi, che sul numero in uscita il 13 settembre mette insieme una serie di indizi e racconta ai lettori che, inaspettatamente, dopo ben sette anni insieme, i due starebbero vivendo un difficile periodo di distacco.

A quanto racconta l’articolo, infatti, Simona Ventura e Gerò Carraro avrebbero smesso di seguirsi reciprocamente sui social, e, soprattutto da quello che mostra l’ex conduttrice e naufraga dell’Isola, la presenza del loro legame nelle rispettive vite mondane/social sarebbe sempre meno evidente.

Potrebbe essere semplicemente un periodo di maggiore riservatezza, in seguito all’incidente della mamma di SuperSimo – nel quale si è rotta un femore, o una sindrome da ‘nido vuoto’, dato che i due figli Niccolò e Giacomo sono fuori città per studiare.

La dichiarazione di SuperSimo: “Tengo botta”

La dichiarazione della presentatrice in merito a questo momento della sua vita sarebbe stata: «Va tutto bene, ma in questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi all’estero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma. Insomma un caos, ma tengo botta».

Sono queste ‘altre priorità’, insieme al tono di eroina solitaria che ha dato da pensare al settimanale di Alfonso Signorini: secondo il ragionamento e i loro indizi, Gerò si sarebbe proprio reso colpevole di non essere stato al fianco della sua compagna in un momento così delicato e stressante.