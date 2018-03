103 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne parla da un po’ – pur se i loro profili social sembrano continuare a trasudare amore: Simona Ventura non sta con Gerò Carraro, non più. La presentatrice ha concluso la sua relazione ed ora è single. Questo è il titolo che campeggia su una delle riviste scandalistiche più famose del paese: Novella 2000.

Simona Ventura non sta con Gerò Carraro: è finita tra loro?

“Quando è finita bisogna imparare a lasciarsi”, si legge sulla copertina sotto una delle tante foto felici della coppia: “La notizia viene data da più parti per certa – scrive Roberta Alessi nell’articolo di approfondimento – anche se noi, che tifiamo sempre per la coppia, tocchiamo ferro. Simona Ventura e Giangerolamo Carraro si sono lasciati. Ma ci hanno abituati ai ripensamenti”.

Una notizia che ha più il sapore di un’indiscrezione. Nè la presentatrice né la sua dolce metà hanno voluto rilasciare commenti in proposito, e i loro ammiratori non possono far altro che stupirsi di fronte a questo possibile scenario.

Su Instagram, infatti, sarebbe impossibile ipotizzare che Simona Ventura non sta con Gerò Carraro e che la loro relazione sia al capolinea: sul profilo di SuperSimo compare infatti uno scatto intitolato “Nel backstage con la mia rockstar”. La location? Gli studi di Sanremo Young, presso i quali la presentatrice è stata ospite della sua collega Antonella Clerici.

Le voci sulla crisi si rincorrono da tempo, la decisione è davvero dietro l’angolo?

Le ultime voci riguardanti una possibile crisi risalgono a settembre 2017, quando le riviste scandalistiche scrivevano di “Gerò sempre meno presente nella vita di Simona e della sua famiglia che sta attraversando un momento delicato”. In quel caso, l’allarme era rientrato dopo poche settimane: adesso però se ne torna a parlare, con tanto di titolone e ‘preoccupazione’ per la coppia.

Sarà vero che devono solo prendere questa difficile decisione?