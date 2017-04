16 CONDIVISI Condividi Tweet

Ospite al “Maurizio Costanzo Show” insieme a Belen Rodriguez e a Iva Zanicchi per presentare il nuovo appuntamento con la trasmissione “Selfie, le cose cambiano”, Simona Ventura perdona Mara Venier. La conduttrice ha chiuso definitivamente la presunta querelle con la collega, nata con una serie di litigate a distanza tra “suocera” e “nuora”. Il furioso battibecco durante una cena in famiglia sarebbe ormai un lontano ricordo.

“Non avrei problemi a fare un programma con Mara, lavorare con lei sarebbe un di più”, ha commentato Super-Simo. Nonostante i gossip che hanno travolto le due, la presentatrice ha invitato i telespettatori a “non credere a quello che dicono i giornali, io e Mara siamo in un momento di volemose bene e siamo amiche da prima di incontrare i nostri rispettivi compagni”, ovvero l’imprenditore Gian Gerolamo Carraro e suo figlio Nicola, produttore cinematografico e marito della Venier.

Simona Ventura perdona Mara Venier, ma…

Eppure, la ritrovata intensa non ha convinto tutti. Se la coppia è legata da un “quasi-rapporto” di parentela e auspica un futuro di nuova serenità, la Ventura ha anche pronunciato una dichiarazione sibillina che in parecchi hanno trovato strana. In chiusura di trasmissione, infatti, la showgirl piemontese ha sparato questa frase: “Poi in questo periodo più che SuperSimo sono SuorSimo”… Pace davvero fatta? È possibile vedere il video della trasmissione a questo link.