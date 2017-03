53 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il post del Molleggiato sulle preoccupanti intrusioni di sconosciuti nella sua villa di Galbiate, sono arrivate durissime parole da parte del sindaco di Pescate contro Celentano. In un’intervista al Corriere della Sera, Dante De Capitani – primo cittadino del comune limitrofo in provincia di Lecco – ha attaccato il cantante ed attore, reo con la sua denuncia di aver accentrato su di sé tutto il lavoro dei carabinieri del posto e aver lasciato il resto del territorio scoperto.

“Galbiate fa parte di una circoscrizione che comprende cinque Comuni con un totale di 25 mila residenti”, ha spiegato De Capitani. “L’unica caserma dei carabinieri di riferimento, per tutti, è quella di Olginate, che può contare su otto militari dell’Arma. È evidente che, se tutti o quasi vengono impiegati per garantire la sorveglianza della villa di Celentano, il territorio resta sguarnito”.

Il sindaco di Pescate contro Celentano: le sue parole

“I residenti sono preoccupati e questo è un reato che tocca molto le persone”, ha aggiunto il sindaco. “I cittadini sono tutti uguali e tutti hanno diritto ad essere tutelati e a potersi sentire sicuri. Non è giusto creare differenze tra il personaggio famoso e gli altri, qui si parla di sicurezza. Non sono mai stati previsti però interventi simili a quelli messi in atto a casa di Celentano. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B, non è giusto”. Al momento, il tenente colonnello Pasquale Del Gaudio, comandante provinciale dei carabinieri di Lecco, ha preferito non commentare le parole del primo cittadino.