Lo stiamo guardando all’Isola, in veste di opinionista, e nel frattempo ci stiamo chiedendo: che fine hanno fatto i soldi del GF Vip di Daniele Bossari? La sua acclamata vittoria delr reality, infatti, gli ha fruttato un notevole montepremi di centomila euro. Come ha deciso di spenderlo?

I soldi del GF Vip di Daniele Bossari: ecco come verranno spesi

Come anticipato dall’ex volto di Mtv, metà della somma andrà alla Onlus Cbm, un’associazione a favore dei bambini disabili. Gli altri 50mila euro non è difficile immaginare per cosa verranno spesi.

Vi diamo un’indizio: fiori d’arancio, 8 giugno, vestito bianco e… Enzo Miccio. Sì, perché è proprio il celebre wedding planner di ‘Ma come ti vesti!” che la coppia ha voluto per organizzare le proprie nozze. La location sarà nei pressi di Milano:

“Vorremmo organizzare la festa in modo tale da permettere a più gente possibile di raggiungerci senza alcuna complicazione” ha raccontato infatti il nuovo opinionista dell’Isola. Tra la lista degli invitati al matrimonio alcuni nomi noti dell’ultima edizione del GF Vip: Ilary Blasi, Lorenzo Flaherty, Alfonso Signorini, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Cecilia e Ignazio, Giulia De Lellis.

Ecco, insomma, come verrà spesa la seconda parte dei soldi del GF Vip di Daniele Bossari: per le sue attesissime nozze. Dopo il grande passo, lui e Filippa hanno inoltre intenzione di coronare un altro sogno: dare un fratellino o una sorellina a Stella, 14 anni.

Bossari è ‘troppo perfetto’ per l’Isola Dei Famosi?

Insomma, un ottimo ritorno sulle scene per il presentatore, che sta ricevendo molti elogi per il suo esordio nello studio dell’Isola: “Sei stato bravissimo con le tue opinioni nella prima puntata dell’ isola. Mi piaci, oltre a Mara la tua presenza riempie!” scrivono su Instagram. E ancora: “Sei molto bravo, attento e intervieni nel modo giusto. Troppo perfetto per quel programma.”