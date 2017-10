0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo che l’ambasciatore (il fratello Gianmarco) ha riportato la brutta notizia, e dopo che lo abbiamo visto in lacrime, consolato da Daniele Bossari, ecco finalmente la risposta di Soleil a Luca Onestini sulla loro crisi amorosa.

La risposta di Soleil a Luca Onestini: parla la (ex?) fidanzata del concorrente del GF Vip dopo l’annuncio della loro crisi

Stavano insieme da quattro mesi, poi nella casa del GF Vip è arrivata la voce che lei sta uscendo con un altro. “Sentivo di avere una colonna portante fuori che ora non c’è più – si è sfogato il concorrente dopo aver appreso la notizia – Parla male della mia famiglia, e neanche li ha conosciuti. Ma con che cattiveria… Sono senza parole. Mi sento stupido io”.

La risposta di Soleil a Luca Onestini, però, arriva dopo le reazioni degli altri concorrenti, c uno tra tutti Malgioglio, che rincara la dose dicendo che “non tutte le donne sono come lei”. Lo stesso corteggiatore ha rincarato la dose: “È disposta a tutto per farsi vedere… Fai un programma televisivo, le persone ti riconoscono […] Non ha aspettato altro. Per lei era un’occasione d’oro […]”.

A questo punto la ragazza si è sentita in dovere di replicare, ed è stata contattata dalla d’Urso durante la puntata di martedì 10 ottobre: “La verità viene spesso travisata, non era mia intenzione portare alla luce, davanti all’Italia intera, i nostri problemi. Io devo essere messa alla gogna e accusata di tradimento per un passaggio in macchina. Oggi qui grazie a Barbara ho la possibilità di fare un discorso. Ma con Luca parlerò di tutto quello che qui non intendo affrontare“.

La domanda diretta a Soleil: “Sei ancora innamorata di Luca?”

Davanti alla domanda secca della presentatrice: “Sei ancora innamorata di Luca”, Soleil ha risposto: “L’amore è davvero una cosa difficile da definire o da dichiarare, posso dire che razionalmente non ho più un motivo per esserlo”.