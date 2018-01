307 CONDIVISI Condividi Tweet

Sonia Bruganelli attacca gli haters che periodicamente la prendono di mira sui social. La moglie di Paolo Bonolis, aspirante attrice e showgirl diventata imprenditrice, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale si confida senza peli sulla lingua.

L’argomento principale della conversazione è stato ovviamente quello più gettonato degli ultimi mesi: le “provocazioni” di personaggi famosi (o presunti tali) che espongono la propria ricchezza sui social network.

Dopo vari episodi accaduti in passato, durante le festività di Natale una foto di Sonia Bruganelli e Bonolis aveva attirato numerose critiche. Lo scatto, postato su Instagram, ritraeva la famiglia su un jet privato usato per andare in vacanza in un resort in Kenya. Subito era scoppiata la bufera perché in tanti le avevano rimproverato di esibire il lusso e ostentare ricchezza.

“Io non ho un pubblico a cui rendere conto”, ha contrattaccato Bruganelli a Oggi. “Non pubblicizzo marchi che mi pagano, non devo piacere per forza. L’invidia sociale la capisco pure, perché la gente in questo periodo storico è altamente insoddisfatta, quindi la metto pure in conto. Ma faccio più fatica a comprendere l’interesse di certi giornalisti che invece strumentalizzano quello che ‘posto’. Il mio profilo è di fatto un esperimento, un modo di mostrare in maniera giocosa uno spaccato di una piccola parte di me, rigorosamente sempre sopra le righe”.

Sonia Bruganelli attacca gli haters: le sue parole

“Reagisco male solo se ricevo attacchi gratuiti verso le persone che amo”, ha aggiunto la moglie di Bonolis. “Divento una furia, in quel caso. Di me ognuno è libero di dire e pensare tutto il male del mondo. Per quella foto si sono sentiti in dovere di dirmi tutto e il contrario di tutto”.

Ma cosa ne pensa Paolo di tutto questo? “Per lui parlo troppo. Mi asseconda, ma eviterebbe volentieri. A volte pubblico le nostre foto perché c’è chi mi chiede se ci siamo lasciati…”.