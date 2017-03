1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sonia Bruganelli in difesa della vita agiata della sua famiglia

Conosciamo molti artisti del jet-set nazionale e internazionale che tengono la loro vita privata fuori dalle telecamere, che siano attori che compiono atti di generosità e altruismo (come Keanu Reeves) o che invece spendono a più non posso (come Johnny Depp): da noi, in Italia, arriva un intervento pubblico della moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, in difesa della vita agiata, che svela cosa si nasconde dietro le loro foto di viaggi, vacanze a Cortina e quelle che molti utenti web hanno definito “ostentazioni della ricchezza”.

Intervistata dal Corriere della Sera, la produttrice TV ha spiegato una volta e per tutte perché non è da condannare mostrare un tipo di vita “privilegiato” come quello della loro famiglia: “Non mi piacciono quelli che fanno i politically correct tanto per farlo. O ci vivi davvero così, oppure fai solo finta, è solo una messinscena per sembrare quello che non sei” – ha dichiarato, senza fare riferimenti precisi

Le affermazioni di Sonia Bruganelli in difesa della vita agiata continuano così: “Non faccio una vita di lussi, faccio quello che fanno in molti: vado a prendere i figli a scuola, li aiuto a fare i compiti”, e sui social network pubblica solamente “le cose che mi divertono e tutto quello che non toglie niente all’intimità della nostra famiglia”.

Rispetto al famoso episodio del jet privato utilizzato dalla famiglia Bonolis per andare in vacanza, la Bruganelli ha affermato: “Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. Sono sicura che sui profili social di chi mi ha attaccato troverei foto in cui a loro volta ostentano qualcosa: una borsa, un paio di scarpe, una cena al ristorante. Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa”.

L’atteggiamento di suo marito Paolo Bonolis

Ma come si comporta Paolo Bonolis in questa situazione? Lui, in realtà, è discreto e riservatissimo, non compare neanche sui social: “In compenso ce ne sono in giro tantissimi fake. Lui è anti-social, ne ha fatto anche una bandiera nel rapporto con i figli. Però siamo d’accordo su una cosa: il cellulare è un’arma complicata in mano ai ragazzini, spesso non sono in grado di capire le conseguenze, di valutare le ripercussioni che quello che si dice nel mondo virtuale ha sul reale”.