Sonia Bruganelli ama così tanto il suo jet privato che da oggi userà solo quello. È questa l’ultima provocazione della moglie di Paolo Bonolis, lanciata come al solito dai suoi canali social. Tutto è successo in seguito al rientro dalle vacanze. Nella serata di domenica, di ritorno a Roma da un breve soggiorno a Parigi, il volo Alitalia sul quale la sua famiglia viaggiava non ha fornito un servizio proprio perfetto.

Sonia Bruganelli, jet privato mon amour

“All’andata abbiamo fatto tre ore di ritardo, oggi ancora un’altra ora minimo se non due. Quindi io ve lo dico già da ora, dal prossimo solo aerei privati, non me ne frega un cacchio. Seguitemi, non seguitemi, fate quello che vi pare, a me non me ne frega un cacchio” ha scritto in modo sarcastico su Instagram. Non è la prima volta che Bruganelli, che sull’ostentazione della propria ricchezza ha costruito il suo personaggio, ironizza (più o meno) su questo argomento. La polemica per il jet privato di Paolo Bonolis e la risposta “controversa” di Sonia – “Italiani siate più positivi e meno frustrati: la vostra negatività è la rovina della vostra vita e del vostro paese” – furono un must sui social.

Sonia Bruganelli, Instagram per l’ennesima polemica

La controversia finì addirittura sul Corriere della Sera, provocando un tremendo botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Aldo Grasso. “Può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata” scrisse il critico televisivo. La risposta di lei non si fece attendere: “Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere, come tutti quelli che se lo possono permettere, un aereo privato. Adesso solo eliche. Se può scrivere che mi sono ravveduta, sono contenta, altrimenti me ne farò una ragione”.