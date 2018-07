122 CONDIVISI Condividi Tweet

Sonia Bruganelli racconta il suo lavoro e rispedisce al mittente le critiche di chi la bolla come “moglie di”. Sposata con Paolo Bonolis dal 2002, la casting director ha spiegato al Corriere della Sera che “stare con Paolo mi ha agevolata, ma non vivo a suo carico”. “Ho una società di casting e produzioni tv. Non solo lavoro io, ma do lavoro a trenta persone. Scovo i talenti che vanno nei programmi di Paolo e non di Paolo, produco format”.

Sonia Bruganelli racconta il suo lavoro

Sui social è attaccata spesso e volentieri per il “lusso ostentato” (celebre la polemica per il jet privato), ma a lei interessa poco o nulla. “Ora l’aereo privato lo prendo da sola, non devo chiedere a lui”, ha detto orgogliosa. Laureata in Scienze della Comunicazione, Bruganelli ricorda i tempi in cui “mi alzavo alle cinque del mattino” per lavorare come “promotrice di telefonini all’aeroporto di Fiumicino”. Le critiche per le estati trascorse nello sfarzo le lascia ai suoi haters: “All’inizio, l’ho convinto io a noleggiare l’aereo privato: siamo tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa, si spostava solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici e fisioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere”.

Paolo Bonolis, moglie Sonia passa all’attacco

Bonolis e Bruganelli sono genitori di tre figli: Davide, Silvia e Adele. Silvia, oggi 15 anni, è nata con problemi cardiaci. I primi anni sono stati davvero complicati: “L’ho vista neonata in terapia intensiva per due mesi mentre incontrava complicazioni non previste, l’ipossia, l’arresto cardiaco… È stata dura per lei, per noi, per i fratelli, ma questo è il mio dolore e nessuno lo vedrà mai su Instagram. Prenderei centomila like, ma è roba mia”. Perché allora è così presa di mira sui social? “Perché non sono la bellezza stratosferica, eppure ho sposato Bonolis. La bellissima, apparendo, ti dà la dimensione della differenza rispetto alla persona normale”.