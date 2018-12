0 CONDIVISI Condividi Tweet

La moglie di Paolo Bonolis ama molto condividere momenti della sua vita sui social, e non raramente è finita nel mirino di svariate critiche di “haters”, ma quando è il momento di ascoltare cos’ha da dire Sonia Bruganelli sulla figlia i toni diventano decisamente seri ed inattaccabili. E persino la famosa polemica sulla foto del jet privato su Instagram viene spiegato da un altro punto di vista…

L’intervista a Sonia Bruganelli sulla figlia e su Paolo Bonolis

“Mi dicono sempre che sono stata fortunata a ‘sposarmi quello ricco’“, si sfoga l’imprenditrice 44enne ai microfondi de Il Corriere della Sera. In realtà, spiega, il presentatore tende ad avere uno stile di vita molto discreto, misurato. E riguardo l’idea di noleggiare un aereo privato per andare in vacanza, non è stato un semplice “vezzo” di famiglia: “L’ho convinto io a farlo all’inizio. Siamo in tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco tempo fa si muoveva solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici e fisioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere”, conclude amareggiata.

Il racconto di Sonia Bruganelli sulla figlia Silvia Bonolis prosegue con un episodio molto difficile della loro vita: la scoperta e l’inizio della malattia, la ferita profonda che le si è aperta sul suo cuore di madre. Un sentimento così doloroso che non ha mai avuto nessuno spazio sui social: “Ho visto Silvia neonata in terapia intensiva per due mesi, mentre incontrava complicazioni non previste, l’ipossia, l’arresto cardiaco… I danni motori e al linguaggio ne sono la conseguenza“.

Il motivo per cui la moglie di Paolo Bonolis non ama condividere momenti di particolare difficoltà della sua famiglia

È per questo che, almeno sui social, la moglie del presentatore tende a conservare toni ed argomenti leggeri: “È stata dura per noi, per lei, per i suoi fratelli. Ma questo è il mio dolore, nessuno lo vedrà mai su Instagram. Perderei centomila like ma è roba mia”.