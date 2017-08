36 CONDIVISI Condividi Tweet

Sonia Bruganelli vittima degli haters ancora una volta. La moglie di Paolo Bonolis è costantemente nel mirino di molti utenti, che rimproverano alla coppia il lusso ostentato sui social. Dal viaggio in aereo privato alle lussuose mete di vacanze. Fino all’esclusivo posto in primissima fila al concerto di Vasco Rossi.

Stavolta, a scatenare un putiferio e una pioggia di commenti è stato un semplice scatto che voleva celebrare un delicato momento di vita familiare.

Bruganelli ha postato su Instagram due foto che ritraggono la figlia insieme al fratello e alla cognata Claudia Ruggeri, l’ex poliziotta di Avanti un altro. Nella prima, si vede la bambina felice con zia Claudia. Sonia ha commentato: “Quando mi arrivano queste foto mi rendo conto della forza delle donne… Vi amo ragazze!”. Ha poi aggiunto, quotando Ruggeri, “ti nomino mamma2!!”.

Nella seconda, invece, appare la piccola Bonolis in compagnia dello zio. “La lampante gioia di Adele per aver dovuto lasciare il Junior Club e andare a scalare le montagne con lo zio!!!”, il caption di Sonia. Il popolo del web ha colto subito l’occasione per inveire nuovamente contro Lady Bonolis facendole notare che lasciare i figli con gli zii per andare in vacanza con gli amici non è un bel gesto.

Sonia Bruganelli vittima degli haters

“Se ci manca molto la famiglia perché decidiamo di partire senza?”, si legge in un commento. In sua difesa sono arrivate però tante mamme. “Quando una persona si sposa e poi fa figli contemporaneamente rinuncia anche a poter fare un viaggio con i propri amici? Allora non si potrebbe andare a cena con un’amica o al cinema? E poi magari diventare casalinghe insoddisfatte che si sfogano su Facebook e che non hanno più niente da raccontare ai propri cari…”, ha scritto l’amica Elisa.

Bruganelli aveva dichiarato recentemente di voler convincere Paolo Bonolis a fare il quarto figlio: quale occasione migliore la vacanza senza i figli per mettere in cantiere un bebé?

