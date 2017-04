136 CONDIVISI Condividi Tweet

Sophia Loren passa a Roma la Pasquetta e manda la città in tilt. È successo lunedì 17 aprile, quando l’attrice ha improvvisato una visita per fare un po’ di shopping nel cuore della capitale. Mentre usciva da un negozio in via Frattina, una delle zone più conosciute del centro storico, la diva è stata subito presa d’assalto da passanti, turisti e curiosi.

La Loren, 82 anni compiuti il 20 settembre scorso, è rimasta nel cuore dei fan che l’hanno venerata per la sua bellezza e amata per i suoi ruoli al cinema. Diva senza tempo, in grado di brillare ancora oggi, resta “la madre di tutti gli attori, la santa patrona, un’intelligenza fuori dal comune, un saper vivere e una discrezione unici”, come l’ha definita Gérard Depardieu.

Sophia Loren passa a Roma la Pasquetta: selfie con i fan

Il risultato per una semplice passeggiata romana in un giorno di festa è uno straordinario bagno di folla. Chi l’ha incrociata in via Frattina non ha voluto rinunciare a cercare di farsi un selfie con lei, un mito di bellezza, di fascino e di grande forza artistica. La Loren, al secolo Sofia Villani Scicolone, ha risposto come solo una grande star sa fare: cortese e disponibile, ha accettato di buon grado di posare per qualche scatto. Ecco il video pubblicato online dal Messaggero.