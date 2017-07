62 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera Casa Mika 2 sta per tornare. Lo ha annunciato il cantante stesso durante un’intervista al Giffoni Film Festival. Lo show dovrebbe andare in onda in autunno, precisamente il 24 ottobre, a detta dell’Adnkronos. Una novità importante in questa edizione, comunque, è stata introdotta: “Siamo già al lavoro da due mesi […] Quest’anno ci sarà anche una minifiction, scritta da Ivan Cotroneo, che influenzerà quello che succede nello show e viceversa. Se la minifiction funzionasse, l’idea è di continuarla come progetto a sé”.

Stasera Casa Mika 2 riapre i battenti il prossimo autunno

Il programma condotto da Mika, quindi, tornerà il prossimo autunno e il cantante dice di sentirsi sempre più stimolato nel lavorare ad un progetto del genere: “Stasera Casa Mika è come un musical in quattro puntate, con una narrazione dall’inizio alla fine. Ci saranno molte novità e abbiamo lavorato in grande libertà, il programma è un grande laboratorio di idee”.

Il cantante libanese si è rivelato un vero fenomeno nella conduzione al punto tale da guadagnarsi una posizione privilegiata tra i papabili nuovi presentatori del prossimo Festival di Sanremo. Lui, però, smentisce ogni voce: “Sarebbe un enorme onore ma non lo farò. Non riesco a immaginare con le mie tempistiche come riuscirei a farlo. Io non sono un conduttore, quello è un mestiere che altri fanno molto meglio di me, potrei farlo solo nel mio stile, e richiederebbe tempo per prepararlo”.

I progetti futuri di Mika tra musica e cinema

Niente Sanremo, ma l’agenda di Mika è comunque stracolma di impegni: “Sto dividendo il mio tempo fra la musica e gli altri progetti. Sono a metà della scrittura, con un’altra persona che non posso ancora dire, del mio nuovo album. Sarà super pop, con un sound molto ampio, e all’insegna della fantasia e della follia. […] Mi hanno offerto una parte da protagonista in un film molto serio e importante d’autore francese. Mi piacerebbe tentare questa strada, farmi paura con una sfida come questa ma non voglio sia un suicidio”. Non si tocchi, però, il tasto dolente relativo alla cancellazione del suo cameo in Zoolander 2: “Mi avevano anche fatto depilare, e avevo registrato per il film due canzoni originali. Niente, tagliato tutto”.