Stefania Orlando ricorda Fabrizio Frizzi e lo fa con le lacrime agli occhi e un profondo senso di colpa. La showgirl è stata un’amica e collega di vecchia data del conduttore, scomparso il 26 marzo all’età di 60 anni. Al settimanale Chi, Orlando ha espresso tutto il suo dolore per un gesto che non ha compiuto nei confronti di Fabrizio. “Mi sento in colpa per non aver avuto il coraggio di chiamarlo durante la sua malattia, ma ero sicura che lui non volesse farsi vedere sofferente, sarebbe stato in imbarazzo e perciò non ho potuto salutarlo”, ha confessato.

Stefania Orlando ricorda Fabrizio Frizzi con rimpianto

Il loro primo incontro, racconta Stefania, era avvenuto prima di iniziare a lavorare insieme, “quando andavo al liceo ed ero stata ospite con la mia classe di un suo programma, Tandem. Lui era amico del nostro bidello che aveva la sua età, e magari lo vedevo al bar sotto la scuola mentre era con lui a prendere il caffè. Ricordo che lo invitai alla festa per i miei 18 anni e lui si presentò con un bellissimo mazzo di fiori. Tutte le ragazze lo conoscevano perché era già famoso, ma lui era venuto solo per educazione, portando un pensiero galante. È sempre stato unico”.

Fabrizio Frizzi: funerali amari per Stefania Orlando

L’affetto dimostrato da colleghi e persone comune ai funerali di Fabrizio Frizzi è stato incredibile. Il conduttore era attento a tutti, il suo buonumore contagioso. Orlando racconta l’esperienza di Piazza Grande, il programma che presentarono insieme: “Ho lavorato un anno con lui e con Alfonso Signorini, ed è stato molto bello. Fabrizio era tornato in tv dopo un po’ di tempo, e tornava anche alla sua trasmissione. Lui per me è tante cose: mi ha insegnato come entrare nelle case degli italiani. Io ero piccola, avevo un altro carattere, avevo delle pretese, non vedevo l’ora di conquistare un’inquadratura in più perché avevo la smania di arrivare, ero capricciosa. E lui, da persona più grande, mi capiva”. La showgirl ha poi postato su Facebook questo ricordo.