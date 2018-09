1 CONDIVISI Condividi Tweet

La foto di Stefano Accorsi e la pizza a Venezia mangiata con un bel sorriso a Piazza San Marco ha scatenato un’incredibile polemica. Tutto è successo durante la Mostra del Cinema, dove l’attore era ospite alla premiere di Vox Lux, il nuovo film di Brady Corbet. Di ritorno in albergo, Accorsi ha fatto una sosta per cenare. Si è così fermato nella pizzeria di Pasquale Travisano, ha ordinato una pizza e l’ha mangiata comodamente seduto all’aperto. Lo scatto che immortala questo momento ha mandato su tutte le furie Ernesto Pancin, direttore dell’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia.

Stefano Accorsi e la pizza a Venezia: è polemica

“Se una persona di livello come Accorsi, che spesso è stato indicato come esempio di cliente ideale, si mangia una pizza al taglio seduto su un tavolo di Piazza San Marco, allora forse è un turismo senza speranza”, ha dichiarato Pancin. “Se la porti in camera, non ci si può comportare così, trattando la piazza come se fossero giardini pubblici. Tanto più se era vestito in quel modo”. Il direttore non ha apprezzato questo momento di normalità lontano dal glamour di Venezia 75. Il diretto interessato, però, ha voluto dire la sua dal suo profilo Instagram.

Stefano Accorsi, Instagram e la replica da Oscar

“Leggo un po’ dovunque che questa foto ha creato una polemica”, ha scritto l’attore ripostando l’immagine. “Ora… capisco che il turismo selvaggio di chi butta rifiuti per terra, si fa il bagno nelle fontane e getta i mozziconi ovunque vada contrastato ma se alle 2 passate di notte l’unico posto aperto è una pizzeria (che fa un’ottima pizza) e uno se la mangia sui tavolini di un locale (pubblico) chiuso, in una delle piazze più belle del mondo, non mi sembra che sia mancanza di rispetto o di decoro. Anzi, mi sembra un bellissimo modo di godere della Bellezza d’Italia. Tanto più se poi si butta il cartone della pizza nell’apposito cestino… ma invece forse è solo perché l’ho mangiata in smoking e con le mani? Chiedo venia, però… mi sono attenuto al Galateo”. Applausi.