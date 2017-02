0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stefano Bettarini bacia Dayane Mello: è amore tra l’inviato dell’Isola dei Famosi e la modella ex ormai ex naufraga della trasmissione. I due sono stati immortalati da Chi, che proprio oggi in procinto della terza puntata pubblica le foto compromettenti sul web. Lo scatto non lascia spazio a ulteriori dubbi; l’ex marito di Simona Ventura ha una nuova e giovane fiamma.

Nella foto diffusa dal web l’ex bomber bacia con passione e trasporto la modella 27enne sulla spiaggia di La Ceiba. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini tiene a precisare che non ci sono precedenti di love story tra una concorrente e l’inviato del reality show stesso.

Stefano Bettarini bacia Dayane Mello: tra i due la passione era già tangibile

Stefano Bettarini bacia Dayane Mello, e l’ex naufraga già all’inizio della sua avventura non aveva nascosto un certo interesse nei confronti dell’ex calciatore, e concorrente del Grande Fratello Vip. “Chi mi piace tra i miei colleghi naufraghi? L’inviato si può corteggiare?” aveva dichiarato ironicamente.

La Mello, che è stata eliminata esattamente una settimana fa, appena uscita ha raggiunto Bettarini nel resort dove alloggiano l’inviato e i concorrenti eliminati e la passione è venuta da sé. “Quei due non aspettavano altro. Ho visto subito che tra loro c’era quella complicità che, prima o poi, sarebbe esplosa” ha detto Vladimir Luxuria, unica opinionista in questa edizione dell’isola.