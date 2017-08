0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’amore è decisamente nell’aria: dopo la recente foto di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri e la tenera dedica di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi, arriva anche il romantico desiderio di rivedere Stefano Bettarini papà. La sua voglia di paternità viene dal benessere che sta vivendo al fianco di quella che, a suo dire, è la sua anima gemella.

Stefano Bettarini papà bis? “Sono innamorato, sono pronto”

Chiusa la vicenda del GF Vip e la sua avventura come inviato all‘Isola Dei Famosi, l’ex marito della Ventura sembra aver trovato un porto sicuro per il suo cuore: si tratta di Nicoletta Larini e ha 22 anni. Stavolta, afferma, è la donna giusta con cui fare progetti di vita: “Sono pronto per diventare ancora papà – ammette in un’intervista su Chi – Senza paura, perché Nicoletta è la donna giusta. E poi i miei figli hanno conosciuto Nico e soprattutto con Giacomo c’è un grande feeling“.

Da parte sua, la bella fidanzata, figlia del pilota di Formula 1 Nicola Larini, commenta: “Sono giovane, ma dentro mi sento una donna che sa quello che vuole. Mi piacerebbe costruire una famiglia con Stefano“. È proprio da questa sua dichiarazione che intravediamo nuovamente lo spirito di Stefano Bettarini papà, e non più latin lover: “Ho preso coscienza di questo. Non posso chiudere le porte ai sogni di chi amo. Le nozze? Difficile. Un figlio? Oggi dico di sì“.

Le difficoltà iniziali tra Bettarini e Larini, superati con l’amore

Non che sia stato un inizio semplice e sereno tra i due: “Pensare che ero fidanzata da quattro anni“, racconta infatti la 22enne – Con il mio fidanzato di allora quasi convivevo, facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato. Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stata dirlo ai miei genitori“.