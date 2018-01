1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’anno scorso era lui a monitorare l’Isola Dei Famosi, e quest’anno avrebbe dovuto partecipare come naufrago insieme al figlio, cosa che poi non è avvenuta; intervistato dal settimanale Spy, è però venuto fuori cosa pensa Stefano Bettarini su Stefano De Martino e sul suo modo di interagire con i protagonisti e l’atmosfera del reality in stile ‘Lost’ e ‘Cast Away’.

Le parole di Stefano Bettarini su Stefano De Martino

C’era da aspettarsi una dichiarazione da parte dell’ex volto del reality Mediaset. Dopo aver fatto da braccio destro ad Alessia Marcuzzi, quest’anno l’ex di Simona Ventura (adesso impegnato in una nuova relazione, al punto che in lui è nato di nuovo il desiderio di diventare papà) è rimasto sulla terraferma.

È stata poi la redazione di Spy a intercettarlo per chiedergli un’opinione spassionata da ex inviato. Ecco come è venuta fuori la dichiarazione (anzi, l’esortazione) di Stefano Bettarini su Stefano De Martino:

“Conosco le difficoltà che sta affrontando – ha commentato – Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento, da rivedere l’outfit“, su alcuni naufraghi c’è andato giù pesante.” conclude, dando così al collega alcune ‘dritte’ per proseguire meglio il suo incarico con l’Isola Dei Famosi, la cui prossima puntata andrà in onda lunedì 30 gennaio.

Sugli altri naufraghi, invece, Bettarini si è limitato ad esprime e associare alcune parole e ‘definizioni’. Ecco la lista del cast con i commenti dell’ex inviato:

Le opinioni di Bettarini su tutti gli altri naufraghi: “Pesantissimo, noioso e fuori tempo”, dice di Giucas Casella

Paola Di Benedetto? Tutto da dimostrare.Filippo Nardi? Arrugginito e fuori fase.

Gaspare? Battute infelici e astio eccessivo.

Craig Warwick? L’uomo dalle mille visioni, troppe.

Jonathan Kashanian? La brutta copia di Cristiano Malgioglio.

Alessia Mancini? Maestrina o gatta morta?

Giucas Casella? Pesantissimo, noioso e fuori tempo.

Francesca Cipriani? Fotocopia di Paola Caruso, un film già visto.

Franco Terlizzi? Altro che sconosciuto…