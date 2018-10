3 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier ha ospitato Stefano De Martino a Domenica In e le sue domande hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Il ballerino ha deciso di sbottonarsi un po’ sulla sua vita privata, sulle sue sensazioni riguardo Belen e la loro celebre storia d’amore.

Le nuove dichiarazioni di Stefano De Martino a Domenica In su Belen e sulla loro storia d’amore

Prima di arrivare alla fatidica domanda della presentatrice (che più che una domanda era un’affermazione in attesa di essere confermata: “Tu sei ancora pazzo di lei…”), il ballerino ha parlato della carriera e dei suoi progetti con la sua solita schiettezza e cordialità che piace tanto al suo pubblico.

“Mio padre faceva il ballerino, e mi ha scoraggiato in tutti i modi – ha raccontato, ricordando i suoi esordi – Non voleva che prendessi questa strada. Mi ricordo di quanto volevo farlo e di quanto lui non volesse. Mi elencava tutte le cose negative di questo lavoro. Quando poi mi ha visto così determinato alla fine si è arreso”.

Quando però l’intervista ha toccato corde più personali e la presentatrice gli ha mostrato sullo schermo una foto di Santiago e Belen,i suoi occhi sono diventati più lucidi: “Lì in mezzo è il mio posto preferito. Io sono stato fortunato, quella è la mia posa del cuore, perché quando sono in quella posizione là sono felice. Sono contento perché al di là di tutto ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse mai avere.”

La domanda di Mara Venier e la reazione del ballerino

Una toccante e dolce conclusione delle dichiarazioni di Stefano De Martino a Domenica In: “L’amore vero non chiede nulla in cambio, con l’età ho iniziato ad imparare ad amare, poi non lo riesci a gestire, non capisci che succede, ma è una fortuna innamorarsi di qualcuno”.

E da lì la frecciatina della padrona di casa: “Tu sei ancora pazzo di lei”. La risposta? Lo sguardo abbassato, e poi con qualche accenno di lacrima.

