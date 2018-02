134 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le rivelazioni shock di Eva Henger a Domenica Live, ecco che spunta una nuova indiscrezione. Stefano De Martino coinvolto nel canna gate? A parlarne è il settimanale Oggi. L’ex attrice ha sempre sostenuto che Francesco Monte non abbia consumato da solo le droghe leggere di cui era munito prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi. Tra quelli a fargli compagnia, si insinua ci fosse anche l’ex cognato e amico De Martino.

Stefano De Martino coinvolto nel canna gate? La sua smentita con Alessia Marcuzzi

L’ex ballerino di Amici si oppone fortemente a tali insinuazioni, al punto da parlarne al telefono con la collega Alessia Marcuzzi, come riporta Oggi: “Si sussurra che il ballerino napoletano non abbia alcun ruolo nel canna-gate e che abbia addirittura fatto una lunga telefonata alla conduttrice e che a cuore aperto le abbia confermato la sua estraneità dei fatti”.

La Henger, comunque, continua per la sua strada e, anzi, pretende le scuse di Monte. Quest’ultimo, intanto, si è ritirato dalle scene, almeno quelle dei talk show, per dedicarsi alla sua difesa legale, dato che ha deciso di portare la questione in tribunale. L’unico programma dove sarà possibile vederlo è Furore 2, dove ha partecipato in qualità di attore. Intanto, l’unica a confermare le tesi della Henger è Chiara Nasti: “Non era difficile trovarla. Fumava tutto il tempo, dalla mattina che si svegliava alla sera. Nadia piangeva perché si svegliava tutta stonata. Marco Ferri fumava con lui”.

Il comunicato di Magnolia sul canna gate

Dopo le indagini di Striscia la Notizia, la casa di produzione Magnolia, ha rilasciato un comunicato per chiarire la sua posizione dicendo di aver “esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia”.