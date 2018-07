19 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre in giro non si fa altro che vociferare su curiosità e anticipazioni sui prossimi palinsesti Mediaset 2018/2019, una delle prime news che viene fuori è che Stefano De Marino dice no all’Isola Dei Famosi. Il ballerino non tornerà nelle vesti di inviato in Honduras. Decisione presa da lui stesso…

Stefano De Martino dice no all’Isola Dei Famosi: la motivazione dietro la sua decisione

Che siano state le critiche a scoraggiare l’ex di Belen Rodriguez? Durante il suo mandato, infatti, c’è stata più di una voce che gli si è levata contro. Un esempio? L’attacco ricevuto da Striscia La Notizia per il suo modo di lavorare al reality.

In realtà, racconta Chi – il settimanale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che non siano stati i giudizi a scalfire la corazza del volto di Amici, bensì una sola, dolcissima e potente vocina. Ecco, insomma, perché Stefano De Martino dice no all’Isola Dei Famosi 2019:

“L’ex ballerino, che al momento non tornerà ad Amici di Maria De Filippi, ha sofferto molto per la lontananza dal figlio e ha rifiutato la proposta che pochi giorni fa è arrivata sul tavolo del suo agente.”

Sono molti a conoscere la natura del rapporto padre-figlio: Santiago è legatissimo al papà, e pensare di fargli nuovamente soffrire la sua mancanza era troppo. “Conta la quotidianità – aveva detto l’ex inviato appena tornaton in Italia. E poi il tenero racconto:

La dolce dichiarazione di papà Stefano e il vero motivo per cui non vuole allontanarsi

“Mio figlio è ruffiano come me. Sono andato a prenderlo a scuola ed è stata una scena bellissima. Quando mi ha visto è stato prima pietrificato, poi mi è saltato al collo, senza alcun tipo di risentimento, e mi ha detto ‘papà mi sei mancato tantissimo’. Come fai a non scioglierti?!

E quindi nessun bis per De Martino: chi vorreste come nuovo inviato dell’Isola Dei Famosi?