Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi pronti per l’Isola dei Famosi 2018

1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’Isola dei Famosi 2018 sta per cominciare ed è per questo che dietro le quinte si comincia a fraternizzare. Proprio come è successo a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il ballerino di Amici è ufficialmente l’inviato del programma ed è andato a pranzo con la conduttrice per fare la sua conoscenza. Fino a poco tempo fa era incerto l’esito della sfida tra il napoletano e Daniele Bossari su chi avrebbe intrapreso questa avventura televisiva, ma ora non ci sono più dubbi, specie dopo le foto in anteprima mostrate da Chi.

Il primo pranzo di lavoro di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Come riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, De Martino e Marcuzzi hanno pranzato insieme per fare l’uno la conoscenza dell’altro. Da oggi in poi i due sono ufficialmente colleghi e il ballerino sarà il braccio destro della conduttrice direttamente dall’Honduras. Stefano ha dichiarato che è stato proprio grazie all’ex Belen Rodriguez che ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura. Per la showgirl l’Isola è stata un bel trampolino di lancio che le ha portato molta fortuna, chi sa che non sarà così anche per lui.

Intanto, spuntano lentamente i nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. Tra quelli femminili ci sono Brigitte Nielsen, Gloria Guida, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani, Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi, Giulia Salemi, Francesca Barra, Elettra Lamborghini, Chiara Nasti e le troniste Sabrina Ghio e Rosa Perrotta. Sul versante maschile troviamo Francesco Monte, Gigi Mastrangelo, Corrado Tedeschi, Fabrizio Bracconeri, Marco Ferri e Craig Warwick. In forse Stefano Bettarini ed il padre.

Daniele Bossari vuole tornare in tv, ma non sarà all’Isola

Una recente foto di Alessia Marcuzzi con Daniele Bossari alla finale del GF Vip ha fatto credere che sarebbe stato proprio lui a partire per l’Honduras. A guadagnarsi il posto di inviato, invece, è stato De Martino ma l’ex vj di Mtv ha comunque voglia di rimettersi in gioco. “Sono tornato in vita, scrivete pure che questo programma fa rinascere le persone. Io sono rinato. Voglio tornare a lavorare. Mi sono scoperto, ho abbassato le difese e dato tutto me stesso e ora sono felice“, ha dichiarato il vincitore del reality di Canale 5.