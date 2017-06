12 CONDIVISI Condividi Tweet

Il web è quella dimensione parallela – vi ricordate la trilogia di Matrix? – dove tutto è virtuale ma niente, in fondo, si cancella veramente, come la misteriosa foto di Stefano De Martino e Dayane Mello, comparsa per poche ore e poi inspiegabilmente cancellata da Instagram.

La foto di Stefano De Martino e Dayane Mello cancellata dal web

In questi giorni il coach di Selfie sta facendo parlare tanto di sé, proprio a causa di alcuni scatti rubati a Capri, in occasione di una grande festa. Tra gli invitati anche Pamela Prati, che ha voluto un autoscatto col ballerino. Eccolo qui:

Seguendo l’onda degli hashtag (tra cui compare #vipchampion2017) pochi minuti dopo la pubblicazione di questa foto sul profilo ufficiale della Prati, è comparso un tenero ritratto di Stefano De Martino e Dayane Mello in atteggiamenti particolarmente affettuosi. A distanza di qualche ora, però, la foto era scomparsa.

Tuttavia, come molti sanno, la rete restituisce tutto, ed ecco spuntare fuori da qualche fonte sconosciuta un salvataggio di questa immagine:

Di certo le espressioni dei due – specialmente quello della modella brasiliana, ex concorrente dell’Isola – dimostrano una particolare confidenza. La domanda che tutti si stanno facendo, però, è perché c’è stato bisogno di cancellarla a poche ore dalla pubblicazione?

Dayane Mello, la modella che ha scandalizzato il Festival Di Venezia 2015



La vita amorosa del ballerino è – così come quella della sua ex Belen – costantemente sotto i riflettori, e sono in molti a chiedersi chi si aggiudicherà il suo cuore dopo il difficile divorzio. La bella modella che ha scioccato Venezia (vedi foto), dal suo canto, è riuscita già a sedurre uno ‘Stefano’ (qui l’episodio in cui Stefano Bettarini bacia Dayane Mello) durante la scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi, per poi ritornare dal suo ex quasi rinnegando l’avventura con l’inviato del programma.

Adesso vuole partire alla carica e conquistare quest’altro Stefano? O è solo un’affettuosa amicizia condita da effervescenza e relax da festa a Capri? Gli sviluppi di questa storia sono ancora aperti.