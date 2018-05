4 CONDIVISI Condividi Tweet

Pare che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio siano tornati insieme. La coppia si era detta addio alla fine del 2017, ma ad oggi è scoppiata nuovamente la passione. A svelare i retroscena della vita del ballerino di Amici è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il riavvicinamento con la fashion blogger, comunque, è in atto. Chi sa che questa non sia la volta buona per loro due.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: ritorno di fiamma tra i due ex

È di poche settimane fa la notizia di Stefano De Martino single. Il ragazzo si è espresso al riguardo con una lunga nota sui social: “Quello per tuo figlio è l’amore, l’altro è una fregatura. Io non sto cercando, ho fatto un’analisi e mi sono sempre innamorato ad aprile, se non succede niente in questi ultimi giorni allora mi innamorerò l’anno prossimo. È una fregatura perché conosco un sacco di coppie di varie età che si lamentano continuamente dell’altro. Guardando questi esempi ho capito che non voglio più arrivare a lamentarmi. Sarà una fregatura fino a prova contraria, quindi sto aspettando la prova contraria“.

Sembra che l’ex di Belen Rodriguez non trovi pace sotto il profilo sentimentale: “Per me è difficile prendere un caffè con una ragazza. Sei a Milano, in centro, ti fanno una foto. Per questo motivo ho dei problemi sociali. Ci sono ragazze che vogliono uscire con me per andare sui giornali o non vogliono uscire per non andare in copertina. Se le invito a casa pensano che sia un pervertito. I problemi sono ben altri, scherzo sulla notorietà. Se io sto qua e ho un microfono è perché questo lavoro mi piace. Le foto sono un effetto collaterale“. Il ritorno di fiamma con Gilda, comunque, sembra inatteso e gradito allo stesso tempo.

De Martino rifiuta L’Isola dei Famosi 2019

Il settimanale Chi rivela anche particolari importanti sulla carriera del ballerino che non ha nessuna intenzione di tornare in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi. La lontananza dal figlio è stata dura e preferisce restare a casa facendo ciò che gli riesce meglio: danzare. Stefano, infatti, sarà insegnante di danza nella prossima edizione di Amici.