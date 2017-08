178 CONDIVISI Condividi Tweet

Alla notizia di Stefano De Martino in ospedale tutti i fan hanno avuto un momento di preoccupazione: cosa ci faceva l’ex coach di Selfie e Amici nel reparto di Oncologia dell’Ateneo Vanvitelli a Napoli?

Stefano De Martino in ospedale: non è come sembra

La verità è che il bel ballerino originario di Torre Annunziata (il comune napoletano limitrofo a Torre Del Greco, dove per un momento è sembrato che dovesse candidarsi Nina Moric sindaco ) ha compiuto un gesto davvero generoso che ha reso felicissimi sia l’equipe di medici che i pazienti.

Il motivo di Stefano De Martino in ospedale, infatti, è stato quello di una visita speciale a dei bambini ricoverati nel reparto oncologico, allo scopo di donare loro un sorriso e distribuire regali. Non molti sapevano che tra i volontari si sarebbe presentato anche lui: l’ospedale ha voluto celebrare il momento con una serie di scatti ed una dedica su Facebook. Ecco cos’hanno scritto:

“Visita a sorpresa di Stefano De Martino insieme all’Agop per i bambini e ragazzi del reparto di oncologia pediatrica che purtroppo stanno rinunciando alla normalità delle vacanza per riappropriarsi della loro vita. Forza ragazzi…grazie Stefano e in particolare al nostro sostenitore che ha permesso questa gradita visita!”.

I commenti dei presenti e quel solito rimprovero a Belen

Nonostante la fama, ancora una volta Stefano colpisce il pubblico per le sue doti principali: umilità e buon cuore. Tra i commenti al post si legge, infatti, l’esperienza dettagliata della visita del ballerino ai bambini: “È una bella persona. si è fermato con tutti i bambini, ha dato giochi e non si è sottratto a nessuna foto!“. In fondo al paragrafo troverete tutte le foto del bel gesto dell’ex di Belen – e a proposito: sono ancora moltissimi i commenti che rimproverano la showgirl argentina di esserselo fatto scappare. E tu che ne pensi?