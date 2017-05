0 CONDIVISI Condividi Tweet

La dose quotidiana di Stefano De Martino news ci dice che il bel ballerino di Canale 5 si sta già godendo la compagnia di mare, sole e relax. A confermarlo sono delle foto caricate da lui stesso sul suo profilo Instagram Stefano De Martino. L’ultima immagine lo ritrae intento ad abbronzarsi e la didascalia che l’accompagna recita “sun please #likeiwould“. Insomma, vacanze meritate per l’artista che ha da poco completato l’ennesima avventura nel corpo di ballo di Amici 2017.

Stefano De Martino news: ritorno di fiamma con Emma?

Ricordiamo che Stefano non era solo ad Amici. Tra i numerosi ospiti dello show, anche una vecchia fiamma: Emma Marrone. Pare che tra i due ci sia stato un riavvicinamento, come ha lasciato intendere Alan Fiordelmondo nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Il paparazzo ha detto che era alla ricerca di una foto di due personaggi molto ‘social’ e molto ‘talent’ che sarebbero tornati insieme. “Manca la foto definitiva che è la prova inequivocabile, quindi il bacio. È un dejavu di questa coppia e credo che stia maturando di lì a poco. Questo sarà lo scoop dell’estate“, ha sentenziato Fiordelmondo.

Secondo il paparazzo, quindi, non ci sarebbero dubbi. Alle sue parole, comunque, seguono quelle di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Non mi dire che Emma Marrone e Stefano De Martino si stanno riavvicinando?“. In effetti, la storia d’amore tra i due è stata molto intensa e nacque proprio ad Amici, quando Stefano ed Emma erano solo studenti. Forse il programma che li ha uniti li ha fatti rincontrare? Ricordiamo che la fine della loro storia, comunque, avvenne poco dopo che Belen Rodriguez entrò nel corpo di danza della scuola come ballerina speciale, cosa che fece avvicinare l’argentina e De Martino a scapito di Emma.

Belen contro Stefano: “Mi ha lasciata con un messaggio su Whatsapp”

Belen lasciata da Stefano su Whatsapp nessuno se lo sarebbe aspettato. Ma è proprio questo quello che è successo a detta della showgirl. La donna l’avrebbe dichiarato ai microfoni di Verissimo: “Mi ha lasciato via Whatsapp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli. Non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano. Poi è andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e a un certo punto non ce la faccio a passarci sopra“. Ad oggi, comunque, i rapporti tra gli ex coniugi sono sereni per il bene del piccolo Santiago.