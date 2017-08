17 CONDIVISI Condividi Tweet

Questa ‘lunga storia d’amore’, come cantava Gino Paoli, fa ancora parlare di sé ma sembra essere arrivata ad un punto fermo: Stefano De Martino non tornerà con Belen. Il finale di questo film è stato scritto, i fan della coppia possono rassegnarsi.

Ecco perché Stefano De Martino non tornerà con Belen

C’era chi dava quasi per certo – addirittura come scoop programmato – il ritorno di fiamma tra i due genitori di Santiago (leggi l’indiscrezione Belen torna da Stefano De Martino), invece quello che è comparso su Chi sembra raccontare tutt’altro:

Di spalle, con gli inconfondibili capelli legati sulla testa, l’ex ballerino di Amici; di fronte a lui, in una posa particolarmente ravvicinata (oseremo dire a distanza di bacio), la blogger e stilista Gilda Ambrosio.

Da questo scatto rubato (e, va detto, non particolarmente nitido) il settimanale Chi sembrerebbe pronto ad affermare che Stefano De Martino non tornerà con Belen, anzi, è finalmente pronto per lasciarsi andare ad un nuovo amore. Mentre la bella argentina, infatti, ha dichiarato pubblicamente la sua relazione con Iannone, il ballerino non sembrava ancora essere uscito allo scoperto con nessuna nuova fiamma.

La foto dimostrerebbe che anche Stefano ha deciso di smettere di guardare al passato e non sperare in una seconda possibilità del loro matrimonio

Sarà arrivato il momento anche per lui? Il settimanale Spy ‘sussurrava’ già insinuazioni su un possibile flirt tra lui e la stylist da tempo, la foto del bacio suggellerebbe questa vicinanza in maniera evidente. I due sono stati avvistati molte volte in giro per le Baleari, in barca, a passeggio insieme… Insomma, nessun sequel della storia d’amore con la madre di suo figlio. Eppure c’era chi diceva che era lui quello ad essere pentito della decisione: “Le ha provate tutte per riconquistarla”, scrivevano le riviste.

Che abbia detto per sempre addio alla possibilità di riprovarci?