Stefano De Martino parla di Belen, ancora una volta. Il famoso ballerino di Amici non può fare a meno di menzionare l’ex moglie quando gli viene chiesto della sua vita sentimentale. In effetti, Stefano non ha più avuto storie serie dopo la Rodriguez, se non un semplice flirt con Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino parla di Belen: ritorno di fiamma in vista?

Fino a qualche mese fa la modella argentina era fidanzata col motociclista Andrea Iannone, ma oggi è tornata single. Stefano parla di lei proprio in una recente intervista a Novella 2000: “Il matrimonio è la consacrazione di un amore. Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belen ci sono e ci sarò sempre. L’ultima donna che ho amato è Belen“. Il ballerino, inoltre, aggiunge che dopo di lei non ha più fatto l’amore con nessuna donna, ovviamente non riferendosi alla castità del corpo.

È possibile che i due tornino insieme in un futuro non molto lontano? “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?“, afferma sicuro il ballerino.

I progetti di lavoro futuri di Stefano De Martino

Se sul fronte sentimentale c’è ancora parecchio da fare, per quanto riguarda la carriera tutto procede bene. De Martino sta per avventurarsi verso nuovi percorsi ed è per questo che sarà Alvin a sostituire Stefano all’Isola dei Famosi 2019. La conduttrice c’è, ed è Alessia Marcuzzi, mancano solo i nomi dei naufraghi. Qualche volto è già spuntato e, cioè, quello di Jeremias Rodriguez che segue in tutto e per tutto le orme della famosa sorella.