Stefano De Martino parla di Emma e Belen al Maurizio Costanzo Show, la nuova edizione del mitico talk show che nella sua epoca d’oro ha lanciato o rafforzato l’immagine di divi italiani come Valerio Mastrandrea, Daniele Luttazzi, Enrico Brignano e Lello Arena.

Stefano De Martino parla di Emma e Belen: chi preferisce tra le due?

Di recente sembra esserci più attenzione che mai intorno all’ex concorrente di Amici, sarà perché tra tutti i coach del programma di Simona Ventura lui sta diventando a tutti gli effetti il più amato. Basti pensare a quel momento della seconda puntata in cui Stefano De Martino parla di Santiago a Selfie, che è riuscito a far commuovere persino la sua ex argentina, presente in studio insieme a lui in questa seconda edizione dello show Mediaset.

Una delle grandi curiosità che il pubblico nutre riguardo il ballerino partenopeo riguarda, naturalmente, le sue due ex più storiche, che lui per altro ha messo (involontariamente?) in competizione tra loro tradendo l’una con l’altra. Ma chi preferisce tra la cantante salentina e la showgirl argentina?

A giudicare dal modo in cui Stefano De Martino parla di Emma sembrerebbe – anche a detta dei fan – che il ricordo che conserva di lei è molto migliore di quello di Belen.

Incalzato dalle domande di Maurizio Costanzo, infatti, il ballerino ha raccontato molti particolari di quella primissima relazione ‘pubblica’, non ultimo il destino del suo ex cane Gaetano che, dopo la terribile rottura a causa della scappatella di Stefano con Belen, è stato continuato ad essere accudito amorevolmente dalla Marrone.

Il commento sull’ex moglie Belen Rodriguez

Sull’ex moglie, invece, si sbilancia solo riguardo questi primi contatti attraverso Selfie: “Mi ha dato ragione per la prima volta nella vita”, ha raccontato, parlando di un commento durante la prima puntata del programma della Ventura, e precisando subito dopo che attualmente non è molto interessato al parere o alle vicende di Belen.

È pur vero che le storie sono finite decisamente in modo diverso, ma che ci sia ancora un filo di speranza – ora che sono più maturi e consapevoli dei propri errori – per la coppia Stefano-Emma?