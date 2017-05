167 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre sulla Rai il nostro amato Kim Rossi Stuart vestiva i panni del commissario Maltese per il penultimo episodio della Serie, su Mediaset è andata in onda un’altra puntata di Selfie che, ancora una volta, ha messo in luca un lato molto amato di uno dei coach: durante un bel discorso motivazionale, il ballerino Stefano De Martino ha parlato di Santiago e del rapporto padre-figlio, e lo ha fatto in un modo così delicato che persino alla sua storica ex è venuto da piangere.

Stefano de Martino ha parlato di Santiago a Selfie: la reazione di Belen

La dichiarazione è avvenuta in seguito alla storia di Lorenzo, un ragazzo di 20 anni che ha sempre sofferto di un piccolo problema dovuto ad una complicazione del parto: l’occhio sinistro calante. A causa di questo difetto è sempre stato preso in giro a scuola ed ha vissuto gran parte della sua vita ‘pubblica’ con gli occhiali da sole (persino di notte!).

Dopo l’intervento risolutore Lorenzo si è presentato in studio completamente guarito e come nuovo; a quel punto ha ringraziato commosso l’ex di Belen e di Emma, che si era prodigato per il suo caso. Nel momento di congedarsi, però, Stefano De Martino ha parlato di Santiago al giovane, più precisamente ha voluto dare un importante consiglio a Lorenzo, dato che durante i loro incontri precedenti il giovane gli ha confessato che in passato, anche a causa di questo problema, ha avuto forti contrasti con suo padre:

La dichiarazione del ballerino di Amici che ha commosso i presenti in studio

“Sono un padre e un figlio – gli ha detto- Posso dirti che il rapporto con i genitori è importante. Mio figlio è la persona più importante della mia vita. Nonostante tutto quello che mi sia successo. Tuo padre non può non amarti. Sei suo figlio. Non perdere altro tempo“.

Quando hanno inquadrato Belen, la showgirl era visibilmente commossa. Certo che Selfie li sta facendo pacificare, altro che scintille e litigi!