Stefano De Martino racconta L’Isola dei Famosi: tutti i retroscena

Stefano De Martino racconta L’Isola dei Famosi attraverso i suoi occhi e lo fa nel nuovo numero settimanale di Chi. La testata diretta da Alfonso Signorini si è aggiudicata un nuovo redattore: il ballerino, infatti, svela in anteprima tutti i retroscena della sua avventura in Honduras come inviato del programma di Canale 5. Un’esperienza indimenticabile per l’ex marito di Belen Rodriguez, che non vede l’ora di tornare per poter raccontare tutto al piccolo Santiago.

Stefano De Martino racconta L’Isola dei Famosi: “Tornerò con nuove storie da raccontare a mio figlio”

Sembra ieri che il ballerino ha imbracciato lo zaino per partire verso nuovi orizzonti, professionali e personali. Oggi Stefano ha la possibilità di condividere la sua avventura all’Isola dei Famosi grazie all’amico Signorini. Queste sono le parole che hanno accompagnato un suo recente post di Instagram per annunciare la novità: “15 gennaio, è l’alba, sono in macchina e la strada mi porta verso l’aeroporto di Milano Malpensa…Ho iniziato a mettere in parole le immagini e gli stati d’animo della mia esperienza in Honduras. Un piccolo racconto per condividere, con chi ne avrà la voglia, qualche fotogramma della mia vita“.

Il diario di De Martino è ricco di particolari che il ragazzo non vede l’ora di svelare al figlio Santiago: “Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato. […] Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi. Mi piace passare del tempo con i bambini di quest’isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione“.

De Martino nella bufera dopo le battute offensive su Franco

Non bastava lo sfogo di Alessia Marcuzzi a movimentare ulteriormente le acque de L’Isola dei Famosi, a fare il resto ci ha pensato Stefano. Dopo l’ultima puntata dello show, infatti, il ballerino è stato criticato sui social a causa di alcune battute sul conto di Franco Terlizzi. In particolar modo, De Martino avrebbe additato il concorrente come ‘ippopotamo’ commentando la prova ricompensa della settimana, cosa che agli spettatori da casa non è andata a genio.