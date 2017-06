0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella quinta puntata di Selfie l’emozione è salita alle stelle. Stefano De Martino si confessa e parla di quanto gli manchi suo figlio Santiago. Sì, perché dopo la separazione da Belen Rodriguez, i momenti insieme al piccolo sono rari. Essere un padre single, poi, con un lavoro come il suo che porta via molto tempo, non è per niente facile. Anche la Rodriguez si è commossa dinanzi le parole del ballerino.

Stefano De Martino si confessa e fa commuovere lo studio di Selfie

Tutto è cominciato quando in studio si sono presentati quattro uomini divorziati in cerca di un cambio look. I selfisti vivono sotto lo stesso tetto e fanno parte di un’associazione che tutela i padri separati. Questa vicenda ha spinto la conduttrice Simona Ventura a domandare a Stefano di parlare della sua storia, dato che anche lui vive la stessa situazione.

Il ballerino non ha esitato ed ha detto subito la sua: “È tosta fare il padre. Sono un privilegiato, grazie al mio lavoro riesco a compensare quello che non riesco a dare a mio figlio. Voi avete una grande forza. So cosa significa avere il rammarico di non poter passare con tuo figlio tutto il tempo che vuoi. Con delle possibilità economiche è più facile, puoi fare un viaggio con lui, prenderti una giornata da passare insieme. Se non puoi farlo, se devi comunque cercare di regalargli quella spensieratezza che non hai, è molto più difficile. Penso che voi siate persone che meritano rispetto e aiuto“.

Briga racconta la sua storia: “Sono figlio di genitori separati”

Stefano De Martino parla di Santiago già in un altro momento di Selfie, segno del fatto che il figlio è sempre al primo posto nella mente del ballerino. A dire la sua, comunque, è anche Briga, che vive la stessa situazione coi genitori: “Sono figlio di genitori separati, per me è stato così e non ne ho mai fatto un dramma perché sono nato in questa condizione. Non ho mai puntato il dito contro mio padre e mia madre e non lo farei ora che ho proprio l’età in cui si sono separati“.

