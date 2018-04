31 CONDIVISI Condividi Tweet

Tornato dall’Isola ha innanzitutto riabbracciato il suo piccolo leoncino, Santiago – che ha da poco festeggiato il suo quinto compleanno: ci si aspettava anche il ritorno da una sua ipotetica fiamma, ma da una recente intervista è venuto fuori, in realtà uno Stefano De Martino single e persino in difficoltà nella sua vita privata…

Stefano De Martino single: “Ho problemi con le ragazze!

Non che gli manchino apprezzamenti da parte del genere femminile: sui suoi account social, così come ad ogni evento pubblico, l’ex ballerino di Amici riceve ogni genere di complimento sia sul suo aspetto esteriore che sulla sua fama di persona riservata, perbene e genuina.

Insomma, un uomo ideale per molte persone: che sia “l’eredità” di aver avuto una fidanzata celebre come Belen a pesargli? Sappiamo che per un po’ l’ex inviato dello show di Alessia Marcuzzi ha avuto una nuova fidanzata, poi più niente. Insomma, che motivazioni ci sono dietro Stefano De Martino single? Ecco la sua risposta:

“L’amore è una fregatura – ha dichiarato durante la sua ospitata a Verissimo – perché vedo un sacco di coppie che si lamentano l’uno dell’altro in continuazione. Io guardando tutti sti esempi so che non voglio più arrivare a lamentarmi, l’amore è una fregatura fino a prova contraria, dico sempre e sto aspettando la prova contraria”.

La troppa fama e l’impressione ‘del pervertito’

Una riflessione che denota una certa sfiducia, a cui si associa un altro tipo di dinamica: “Io poi ho questo problema che non appena esco con qualcuno o vado a bere un caffè con una donna è automatico che mi facciano le foto. Quindi ho dei problemi sociali: o vogliono uscire con me per andare sui giornali, o non vogliono uscire con me per non andare sui giornali, allora io le invito direttamente a casa e loro pensano che sono un pervertito”.