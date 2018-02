741 CONDIVISI Condividi Tweet

Come se la sta cavando Stefano De Martino sull’Isola Dei Famosi? Il ballerino è alla sua terza puntata e, a quanto pare, parte del pubblico ha cominciato a sollevare qualche critica sul suo modus operandi. C’è persino chi ha detto di rimpiangere Bettarini, uno degli inviati meno ‘apprezzati’ dal popolo del web!

Stefano De Martino sull’Isola dei Famosi, il pubblico si divide

In occasione della terza puntata l’inviato si è reso ‘colpevole’ di un paio di gaffes, tra cui l’aver fatto fare una nomination a Paola di Benedetto nonostante, secondo le regole del gioco, doveva essere esonerata da questo passaggio. Quando se n’è accorto, l’ex marito di Belen ha prontamente commentato: “Paola è la Mejor e non può nominare, buttiamo la lavagnetta. Perché sapete qual è il fatto? Che qua siamo in pochi e nessuno se ne è accorto. Siamo solo 150 d’altronde, può capitare. Andiamo avanti“, tentando di sdrammatizzare.

Da questo (e altri, minori) episodio il pubblico ha cominciato a farsi sentire sui social riguardo Stefano De Martino sull’Isola come inviato: “Ma rimetterci Alvin o qualcuno comunque di più competente no eh? Non è che ci voglia molto… e invece no, andiamo avanti con i raccomandati” , “non ha una parlata chiara e scandita, si confonde e fa fatica a spiegare i giochi e fa pure spoilerare le nomination: sta riuscendo a fare peggio pure di Bettarini“.

Le impressioni del nuovo inviato sull’Isola e il suo rapporto con Santiago

Lui, dal suo canto, sembra entusiasta e a suo agio riguardo l’avventura che sta vivendo. Riuscendo persino a mantenere una buona frequenza di contatto con il piccolo Santiago! “Quasi tutti i giorni facciamo delle videochiamate. Mi racconta della scuola, oppure io mi invento dei giochi da fare a distanza, mi travesto o gli mostro animali strani come le iguane. Era così contento quando nella prima puntata l’ho salutato prima di gettarmi dall’elicottero!”