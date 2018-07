0 CONDIVISI Condividi Tweet

Striscia La Notizia ridicolizza Barbara D’Urso e lo fa in un modo davvero originale. Parte il contest dell’estate su chi imiterà alla perfezione la Carmelita nazionale in versione massaia. La prima foto? Quella di Jimmy Ghione…

Striscia La Notizia ridicolizza Barbara D’Urso ma è uno scherzo innocente

Sembra un colpo basso quello di Antonio Ricci, ma in realtà è solo uno scherzo innocente. Tutto è cominciato con una foto postata su Instagram dalla conduttrice Mediaset che si mostra intenta a lavare i piatti. Si tratta di un’immagine divertente e di ringraziamento per i numerosi auguri di onomastico che la D’Urso ha ricevuto lo scorso 16 luglio: “Questo ‘carmelita smak’ è per tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri per il mio onomastico. Grazie e buon inizio di settimana a tutti voi!!!“.

Il primo a partecipare al contest è stato Jimmy Ghione. L’inviato del tg satirico si mostra in canottiera e bandana mentre lava le stoviglie a mano. Barbara D’Urso risponderà a Striscia La Notizia o deciderà di soprassedere? Di certo non se la sarà presa visto che è una donna dotata di grande senso dell’umorismo e autoironia.

La D’Urso con Baudo e la Leosini: gli insulti volano sui social

All’odio virtuale non c’è mai fine e la D’Urso lo sa bene visto che il suo account social è subissato quotidianamente da offese e insulti di ogni genere. L’ultima sfilza di attacchi arriva ad una foto in cui la conduttrice compare con Pippo Baudo e Franca Leosini, un modo come un altro per rendere partecipi i follower della sua vita. Molti, invece, ci hanno visto l’occasione per molestarla: “Non sei manco l’unghia di questi due Signori qua“, “Guarda le Leosini e impara un pochino di eleganza“, “Quel collo tra un po’ non ci starà più, belle foto“. Insomma, essere Barbara D’Urso non è semplice, ma lei se la ride e festeggia con una foto super sexy i suoi 500 mila follower di Instagram.