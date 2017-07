0 CONDIVISI Condividi Tweet

Surviving Africa sarà il nuovo adventure game di Mediaset. Nulla di strano fin qui, se non fosse che il format è andato a sostituire quello che avrebbe dovuto essere lo show di Raz Degan. Sì, perché l’attore israeliano avrebbe dovuto essere alla conduzione di Surviving Raz, programma che avrebbe portato il suo nome e del quale sarebbe stato voce narrante.

Il nuovo palinsesto dei programmi autunnali Mediaset è stato presentato a Montecarlo lo scorso 5 luglio. Tra i nuovi format anche Surviving Africa, che è andato a sostituire definitivamente Surviving Raz. L’adventure game si sarebbe svolto, appunto, in Africa e Raz Degan avrebbe guidato i concorrenti vip durante il loro viaggio fatto di adrenalina e condizioni ambientali avverse.

Il contenuto di Surviving Africa, comunque, sembra non cambiare, conduttore a parte. Pareva che il modello israeliano e la rete fondata da Silvio Berlusconi avessero trovato un accordo che è poi andato a sfumare. I dirigenti dell’emittente, comunque, confermano che l’annullamento della collaborazione non sia stata dolorosa e che non abbia portato conseguenze gravi. “Avevamo semplicemente visioni differenti e abbiamo deciso di separarci, (Degan, ndr) non ha creato polemiche“, confermano in quel di Mediaset. Di certo, non si può fare a meno di pensare che Raz sarebbe stato il perfetto padrone di casa per un reality game avvincente come questo. L’attore, infatti, è uscito vincitore dall’ultima edizione de L’isola dei famosi 2017 dove ha dimostrato grandi capacità di adattamento anche nelle situazioni più difficili.

Raz Degan fuori dai giochi: Mediaset rompe gli accordi con l’attore israeliano

Oltre ad aver dimostrato grande temperamento all’Isola dei Famosi, bisogna dire che Raz Degan è un vero e proprio appassionato di viaggi avventurosi. A testimoniarlo, le numerose immagini postate dal modello sui suoi account social. Il profilo Instagram Raz_Degan, infatti, è un vero e proprio tripudio bellezza, tra foto di luoghi esotici e tramonti mozzafiato. Chi meglio di lui avrebbe potuto consigliare ai concorrenti del programma come sopravvivere nei meandri della natura africana? Lo scopriremo quando sarà annunciato il conduttore del nuovo format.